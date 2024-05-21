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«Ред Булл» выслал Пересу новый контракт, но Чеко пока торгуется – FOX Sports

«Ред Булл» выслал Пересу новый контракт, но Чеко пока торгуется – FOX Sports
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Команда «Ред Булл» готова продлить контракт с Серхио Пересом и уже даже выслала ему бумаги на подпись, но мексиканский гонщик пока не торопится подписывать их. Об этом сообщает мексиканская редакция FOX Sports.

Луис Мануэль Лопес, журналист FOX Sports, сообщает, что «Ред Булл» предлагает Пересу продление на один год. Чеко в ответ направил команде предложение продлить контракт на два года.

«Они предлагают контракт на один год. Чеко пока говорит: «Ммм, мы должны это обдумать»… Его юристы участвуют в этом процессе. Чеко выдвинул встречное предложение сроком на два года, на которое «Ред Булл» сразу же ответил «нет», — сказал Лопес в эфире FOX.

Кроме того, он настаивает, что все может завершится позитивно, если Пересу предложат контракт по схеме 1+1. Однако переговоры между мексиканцем и «Ред Булл» продолжаются.

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