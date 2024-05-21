Хорнер: в Имоле у Переса просто были временные трудности, в Монако он будет в форме

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что трудности Серхио Переса на Гран-при Эмилии-Романьи (восьмое место) были случайностью и в Монако мексиканец снова будет в хорошей форме.

«Наше моделирование перед гонкой показало, что для Чеко оптимальным результатом будет седьмое место. В гонке не было чего-то экстраординарного, обошлось без машины безопасности или чего-то в этом роде. У него была одна прогулка по гравию, которая стоила ему около шести секунд. Но я думаю, что это был максимум, который он мог получить с 11-го места на стартовой решётке.

Я думаю, что это просто временный спад. Он всегда хорошо выступал в Монако. Так что посмотрим. Календарь состоит из 24 гонок. У него было отличное начало года, его выступления были очень сильными. В этом году он немного изменил свой подход к гонкам. Просто результат Гран-при Эмилии-Романьи был обусловлен неудачной квалификацией», — приводит слова Хорнера известный автоспортивный журналист Адам Купер.