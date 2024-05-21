«Мне не победить его в Формуле-1, да и в IndyCar тоже». Кайл Ларсон — о Ферстаппене

Чемпион NASCAR Cup Series 2021 года Кайл Ларсон признал, что не победил бы трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в соревновании на гоночных болидах Ф-1 или IndyCar.

«Я не смог бы выиграть у него на машине Формулы-1. И ставлю, что он победит меня в IndyCar – просто из-за его опыта на городских трассах и традиционных автодромах. Надеюсь, я могу опередить его в гонках сток-каров», — приводит слова Ларсона Associated Press.

При этом Кайл отметил, что не видит логики в сравнении пилотов, выступающих в разных гоночных категориях.

«Я не понимаю, почему вообще имеют место такие сравнения. Если вы не выступаете в разных гоночных дисциплинах, как можно рассуждать, кто лучший гонщик?» — сказал он.

В воскресенье Ларсон квалифицировался пятым на свою первую гонку «Индианаполис 500», затем вылетел в Северную Каролину на гонку Звёзд NASCAR, где тем же вечером финишировал четвёртым.

В гонке «Инди 500», которая пройдёт в предстоящий уикенд, будут участвовать три бывших гонщика Формулы-1: Ромен Грожан, Такума Сато и Александер Росси.