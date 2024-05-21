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Названы две команды, которым неинтересен Даниэль Риккардо

Названы две команды, которым неинтересен Даниэль Риккардо
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Автоспортивные журналисты Эдд Стро и Скотт Митчелл-Мальм в подкасте The Race назвали две команды, которые не заинтересованы в услугах победителя восьми Гран-при Даниэля Риккардо.

Одна из них — французская команда «Альпин», а другая — британский «Уильямс».

«Ни «Уильямс», ни «Альпин» не особо заинтересованы в нём. Для Даниэля Риккардо сложилась критическая ситуация. Либо он докажет своё мастерство и вернётся в «Ред Булл» и получит топовую машину, либо уйдёт. В целом в этом сезоне он явно был вторым по скорости гонщиком «РБ». Я не думаю, что Дэн бесконечно хочет оставаться в середине пелотона. Я думаю, что это его последний шанс вернуться наверх», — сказал Стро.

«Я не думаю, что выбор настолько категоричен – или лучшая машина чемпионата, или ничего. В конце концов, у него есть контракт. У «Ред Булл» есть опцион на него на 2025 год, поэтому он недоступен для других команд, это тоже важный фактор. Так что он либо будет в «Ред Булл», либо в «РБ», либо его вообще не будет в чемпионате, и это наиболее вероятный сценарий», — отметил Митчелл-Мальм.

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