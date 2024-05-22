Сенаторы США обратились в Минюст с призывом провести расследование в отношении Ф-1

Семь сенаторов США отправили письмо в Министерство юстиции с призывом провести расследование в отношении Формулы-1 из-за отказа включить команду «Андретти» в число участников чемпионата, несмотря на одобрение проекта со стороны ФИА.

Издание RacingNews365 сообщает, что ознакомилось с письмом, которое подписали семь сенаторов: Эми Клобушар, Майк Ли, Гари Питерс, Тодд Янг, Дебби Стабенов, Алекс Падилья и Майк Браун.

Оно адресовано помощнику генерального прокурора Джонатану Кантеру и Лизе Кан, председателю Федеральной торговой комиссии. В письме подчёркивается, что отказ «Андретти» «может нарушать антимонопольное законодательство США», а вердикт FOM о том, что команда не будет конкурентоспособной, «разительно контрастирует с одобрением, полученным от ФИА».

Сенаторы выразили категорическое несогласие с доводами FOM о том, что «Андретти» не будет конкурентоспособна «в борьбе за подиумы и победы в гонках», отметив, что «подавляющее большинство команд Формулы-1 не могут выиграть гонки в течение последних четырёх сезонов Формулы-1».

В письме также ставится под сомнение желание Формулы-1 расширить своё присутствие в США, не имея при этом американской команды на стартовой решётке. В нём указано, что в календаре Формулы-1 есть три этапа в США, и существует «финансовый стимул для добавления американской команды в состав участников Формулы-1».

Подписывая письмо в адрес Министерства юстиции США, сенаторы настаивают, что решение Формулы-1 «заслуживает расследования».