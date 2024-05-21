Эдди Джордан: нужно немедленно запретить спринты, или пусть в них гоняют новички

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан хочет, чтобы спринтерские гонки Формулы-1 были либо немедленно запрещены, либо в них участвовали только гонщики-новички.

«Есть много молодых пилотов, которые не могут пробиться в Формулу-1, потому что это очень сложно. И я придумал небольшую схему: я ненавижу спринтерские гонки, я считаю, что они ужасны, их следует немедленно запретить. Однако, если мы собираемся их сохранить, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы в них участвовали только молодые гонщики? Которые провели менее 10 Гран-при.

Пусть молодёжь соревнуется друг с другом, чтобы мы, болельщики, могли увидеть, что ждёт нас в будущем, увидеть, каков их потенциал, чтобы дать ребятам шанс. Тем, кто каждый уикенд соревнуется в картинге, в Формуле-4. По крайней мере, дайте им шанс и веру в то, что они могут попасть в Формулу-1», – сказал Джордан в подкасте Formula for Success.