Эдди Джордан опроверг сообщения о том, что Ньюи уже подписал контракт с «Феррари»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан, ныне являющийся менеджером известного конструктора гоночных машин Эдриана Ньюи, опроверг сообщения о том, что тот уже подписал контракт с «Феррари».

«Мы все обожаем Джонатана Макэвоя (репортёр Daily Mail, сообщивший о контракте Ньюи с «Феррари». – прим. «Чемпионата»), но на самом деле очень неправильно так открыто говорить, что Ньюи присоединится к определённой команде, в данном случае он говорит о «Феррари».

Я говорю это как человек, который кое-что знает, но не должен разглашать лишнюю информацию. Никаких переговоров с «Феррари» нет.

Переговоры будут, но нам ещё предстоит решить, чего хочет сам Эдриан. Он занимался этим делом с тех пор, как окончил университет, а затем работал в «Лейтон Хаус», «Уильямсе», «Макларене» и «Ред Булл».

Господи, этому парню 60 с чем-то, у него новая яхта. Главная команда, о которой он думает – это он сам и его жена Аманда.

Так что, Джонатан, мне очень нравится твоя работа, но это ложные сведения. Пока нет никаких движений в этом направлении», – сказал Джордан в подкасте Formula for Success.