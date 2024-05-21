«Однажды он станет великим гонщиком». Вольф прокомментировал ажиотаж вокруг Антонелли

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал ажиотаж вокруг 17-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Мы уже давно ведём этого парня. Однажды он станет очень хорошим, великим гонщиком Формулы-1, но ему всего 17 лет.

Ещё 14 месяцев назад он гонялся на машине Формулы-4, и в Италии, на его родине, так много ожиданий и надежд, но мы также немного виноваты в этом, потому что много говорим о нём на этом этапе его карьеры.

Думаю, нам нужно позволить ему сосредоточиться на Формуле-2, пусть добивается там результатов. Не нужно слишком увлекаться тем, что может или должно быть.

Посмотрите на Джорджа [Расселла], он выиграл Формулу-3 и Формулу-2 в свой дебютный сезон. Кими тоже был хорош в юниорских сериях, а сейчас выступает в Формуле-2. Посмотрим, однажды он будет в Формуле-1, но давайте не торопиться», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.