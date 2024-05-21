Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Однажды он станет великим гонщиком». Вольф прокомментировал ажиотаж вокруг Антонелли

«Однажды он станет великим гонщиком». Вольф прокомментировал ажиотаж вокруг Антонелли
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал ажиотаж вокруг 17-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Мы уже давно ведём этого парня. Однажды он станет очень хорошим, великим гонщиком Формулы-1, но ему всего 17 лет.

Ещё 14 месяцев назад он гонялся на машине Формулы-4, и в Италии, на его родине, так много ожиданий и надежд, но мы также немного виноваты в этом, потому что много говорим о нём на этом этапе его карьеры.

Думаю, нам нужно позволить ему сосредоточиться на Формуле-2, пусть добивается там результатов. Не нужно слишком увлекаться тем, что может или должно быть.

Посмотрите на Джорджа [Расселла], он выиграл Формулу-3 и Формулу-2 в свой дебютный сезон. Кими тоже был хорош в юниорских сериях, а сейчас выступает в Формуле-2. Посмотрим, однажды он будет в Формуле-1, но давайте не торопиться», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Материалы по теме
Эллисон: во время тестов создалось ощущение, что Антонелли пилотировал болид Ф-1 вечность
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android