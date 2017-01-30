Лоренсо удивлён проблемами в первый день тестов

Гонщик заводской команды «Дукати»прокомментировал первый день тестов в Малайзии, по итогам которого он показал лишь 17-е время, тогда как тест-пилот «Дукати»стал лучшим по итогам дня.«Я не разочарован, но удивлён, потому как ожидал, что покажу более или менее такой же результат, как в Валенсии. Не ждал, что буду так далеко. Но мне придаёт уверенности то, что мы сделали большой шаг вперёд и что три или четыре байка «Дукати» были на самом верху.Это свидетельствует о том, что у мотоцикла есть потенциал, чтобы ехать быстро, по крайней мере на одном отдельно взятом круге. Постепенно мы прибавляем и завтра станем ещё ближе, если позволит погода», — приводит слова Лоренсо Autosport.