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Росберг: хотел бы, чтобы «Мерседес» взял на моё место Алонсо

5 февраля 2017, воскресенье. 20:44. Авто
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг предпочёл бы, чтобы в «Мерседесе» его заменил Фернандо Алонсо. Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, и на его место команда взяла Валттери Боттаса.

«Поскольку я теперь фанат, ответить мне легко. Все называют Алонсо, и я тоже, потому что у них с Хэмилтоном были бы фейерверки. Для фаната это было бы здорово, но для команды не сработало бы. Они нашли отличное решение.

Боттас быстр, и хотя Хэмилтон будет на очень высоком уровне и побить его будет трудно, я доказал, что это возможно», — приводит слова Росберга Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Нико Росберг Фернандо Алонсо
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