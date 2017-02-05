Росберг: хотел бы, чтобы «Мерседес» взял на моё место Алонсо

Чемпион Формулы-1 2016 годапредпочёл бы, чтобы в «Мерседесе» его заменил. Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, и на его место команда взяла Валттери Боттаса.«Поскольку я теперь фанат, ответить мне легко. Все называют Алонсо, и я тоже, потому что у них с Хэмилтоном были бы фейерверки. Для фаната это было бы здорово, но для команды не сработало бы. Они нашли отличное решение.Боттас быстр, и хотя Хэмилтон будет на очень высоком уровне и побить его будет трудно, я доказал, что это возможно», — приводит слова Росберга Motorsport.