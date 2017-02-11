Абитебуль: «Рено» поставит всем одинаковые моторы

Исполнительный директор «Рено»заявил, что компания поставит одинаковые двигатели и своей заводской команде, и клиентам из «Ред Булл» и «Торо Россо», независимо от разницы в используемом топливе.«Силовая установка была разработана под нашего партнёра BP / Castrol, но мы убедились, что она также будет работать на топливе Exxon Mobil, которое используют „Ред Булл“ и „Торо Россо“. Дополнительных разработок не требуется. Мотор „Рено“ будет одинаковым для всех», — приводит слова Абитебуля Marca.