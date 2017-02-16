Херберт: на месте Росберга я бы, вероятно, поступил так же

Бывший пилот Формулы-1сказал, что понимает решениезавершить карьеру после завоевания титула чемпиона мира в 2016 году.«Я не был шокирован или удивлён, как многие другие. Такого никогда не происходило со мной, но я думаю, что у меня такой же склад характера. Моей целью всегда было стать чемпионом мира, так что я, вероятно, действовал похожим образом.Больше всего мне запомнился момент в Абу-Даби, я не могу точно вспомнить, когда именно это увидел — сразу после гонки или на подиуме, он выглядел абсолютно разбитым. Умственно и физически. Иногда мы были слишком критичны, когда он выигрывал гонку, потому что не видели эмоций. Но на самом деле было здорово увидеть, как он добился этого достижения.Был ли Нико столь же быстр, как Льюис? Он открыто признавал, что Льюис устанавливает планку. И я нахожу это удивительным, потому что как пилот вы обычно не придаёте своему напарнику сил, говоря, что он лучший.Он знал, что повторить это достижение, вероятно, будет не в его природных способностях. Некоторые люди призвали бы его продолжать и взять первый номер для своего болида. Но в конце сезона, если бы он закончил чемпионат на втором, третьем или четвёртом месте, они бы просто сказали: «Видите, я знал, что он не столь хорош», — приводит слова Херберта Badgergp.