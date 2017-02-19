Ди Грасси оштрафован за небезопасный выезд на трассу

Пилот команды Abt Audiполучил замечание и штраф в размере € 1500 за небезопасный выезд на трассу после пит-стопа во время аргентинского этапа Формулы-E, сообщает Autosport. Механики выпустили пилота прямо перед, что едва не привело к столкновению.Инцидент на трассе Буэнос-Айреса был расследован после завершения гонки. Отметим, что Пике недоволен вердиктом стюардов, так как ранее некоторые пилоты за похожие нарушения получали временные штрафы. По итогам гонки ди Грасси занял третье место, в то время как Пике довольствовался пятой строчкой.