Ферстаппен показал свой новый шлем

«Гонщики всегда хотят сделать раскраску лучше, в этом году я решил кое-что изменить. Не будет оранжевого цвета, плюс большое внимание уделено логотипам моих личных спонсоров.
Из-за чуть большего логотипа «Ред Булл» на новом болиде пришлось немного адаптировать дизайн шлема. Появились новые элементы, а на верхней части шлема расположен логотип с глазами тигра. Теперь мой шлем легко отличить от шлема Риккардо. Мне нравится, надеюсь, вам тоже», — рассказал Ферстаппен.
Видео доступно в официальном аккаунте «Ред Булл» на YouTube