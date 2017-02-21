Ферстаппен показал свой новый шлем

Гонщик «Ред Булл»показал новую раскраску своего шлема, который он будет использовать в 2017 году.«Гонщики всегда хотят сделать раскраску лучше, в этом году я решил кое-что изменить. Не будет оранжевого цвета, плюс большое внимание уделено логотипам моих личных спонсоров.Из-за чуть большего логотипа «Ред Булл» на новом болиде пришлось немного адаптировать дизайн шлема. Появились новые элементы, а на верхней части шлема расположен логотип с глазами тигра. Теперь мой шлем легко отличить от шлема Риккардо. Мне нравится, надеюсь, вам тоже», — рассказал Ферстаппен.