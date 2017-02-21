Ротенберг: хотим видеть нашего гонщика боевым пилотом Ф-1 и идём к этому

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал тот факт, что в сезоне-2017 россиянин Сергей Сироткин станет третьим и резервным пилотом команды Формулы-1 «Рено».
«Как мы и объявляли ранее, Сергей проведёт полный сезон 2017 года в команде «Рено» в качестве резервного пилота. Это очередной и очень важный шаг как для самого Сергея, так и для всей нашей программы SMP Racing. Мы говорили, что хотим видеть гонщика нашей программы боевым пилотом Формулы-1, и мы последовательно к этому идём. Это очень важно для нас, для наших молодых ребят, участвующих в молодёжных формулах, – видеть свои перспективы и иметь такой колоссальный стимул для работы над собой, для дальнейших побед!» — заявил Ротенберг.
«Мы рады видеть Сергея Сироткина, который присоединился к нам в этом сезоне. Также у нас есть ряд ключевых партнёров, в числе которых крупнейшая российская автоспортивная программа SMP Racing. Отмечу, что у нас самая быстрорастущая команда в Формуле-1, и теперь мы должны продемонстрировать свои возможности на трассе. Наша цель в том, чтобы набирать очки на каждом этапе чемпионата», — отметил со своей стороны глава команды «Рено» Сириль Абитебуль.