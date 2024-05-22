«Только он». Глок назвал гонщика, который может заменить Сарджента в «Уильямсе»

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что его соотечественник Мик Шумахер мог бы заменить Логана Сарджента в «Уильямсе».

«Вполне могу представить, что до конца года дела Сарджента пойдут на спад и его заменят. На мой взгляд, на данный момент есть только один человек, который мог бы занять его место, и это Мик Шумахер. Мик – единственный, у кого есть требуемый опыт, чтобы заменить его. Посмотрим, что произойдёт в следующем году», — приводит слова Глока PlanetF1.

В настоящий момент Сарджент занимает 21-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе очков. У его товарища по команде Александера Албона также ни одного очка.

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Ранее о шансах Мика вернуться в Формулу-1 высказался Рубенс Баррикелло – давний товарищ Михаэля Шумахера по «Феррари».