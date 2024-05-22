Названа команда Ф-1, чей двигатель начиная с 2026 года может оказаться лучшим

Многие команды Формулы-1 склоняются к тому, что силовой агрегат «Мерседеса», который будет у немецкого гоночного коллектива начиная с 2026 года, может стать лучшим или, по крайней мере, самым передовым среди всех команд. Об этом информирует издание FormulaPassion.
Напомним, регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Помимо аэродинамики, изменения затронут силовые установки, которые будут работать на полностью экологичном топливе, что исключит сжигание ископаемых углеводородов.
Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о нынешней атмосфере в немецкой команде, сравнив её с 2014 годом, когда гоночный коллектив был на пороге своей доминирующей эры.