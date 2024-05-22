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Названа команда Ф-1, чей двигатель начиная с 2026 года может оказаться лучшим

Названа команда Ф-1, чей двигатель начиная с 2026 года может оказаться лучшим
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Многие команды Формулы-1 склоняются к тому, что силовой агрегат «Мерседеса», который будет у немецкого гоночного коллектива начиная с 2026 года, может стать лучшим или, по крайней мере, самым передовым среди всех команд. Об этом информирует издание FormulaPassion.

Напомним, регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Помимо аэродинамики, изменения затронут силовые установки, которые будут работать на полностью экологичном топливе, что исключит сжигание ископаемых углеводородов.

Главные новости дня:

Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о нынешней атмосфере в немецкой команде, сравнив её с 2014 годом, когда гоночный коллектив был на пороге своей доминирующей эры.

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