Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Монако

Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Монако
Комментарии

Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Монако. Он состоится с 24 по 26 мая.

«Свободные практики очень важны для постепенного наращивания темпа. Но я уверен, что мы будем сильны. Это те же дороги, по которым я ездил в школу на автобусе, когда был маленьким. Теперь я буду пилотировать на них машину Формулы-1. Это делает предстоящую гонку особенной для меня. Так что я действительно с нетерпением жду этого уикенда. Думаю, для каждого пилота это особенная трасса, потому что она очень сложна. И, конечно, это будет особенный уикенд для меня, ведь это моя домашняя гонка», — приводит слова Леклера SkySports.

Главные новости дня:

Ранее Леклер устроил забавную переписку с Оскаром Пиастри из «Макларена».

Материалы по теме
Леклер предложил Пиастри усыновить Оскара. Мама австралийца отреагировала
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android