Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Монако

Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем Гран-при Монако. Он состоится с 24 по 26 мая.

«Свободные практики очень важны для постепенного наращивания темпа. Но я уверен, что мы будем сильны. Это те же дороги, по которым я ездил в школу на автобусе, когда был маленьким. Теперь я буду пилотировать на них машину Формулы-1. Это делает предстоящую гонку особенной для меня. Так что я действительно с нетерпением жду этого уикенда. Думаю, для каждого пилота это особенная трасса, потому что она очень сложна. И, конечно, это будет особенный уикенд для меня, ведь это моя домашняя гонка», — приводит слова Леклера SkySports.

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