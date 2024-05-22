Стало известно, на сколько может быть увеличен потолок бюджетов в Ф-1 с 2026 года

Потолок бюджетов в Формуле-1 может быть пересмотрен с 2026 года. Как информирует Motorsport, лимит расходов, который сейчас составляет $ 135 млн, может быть увеличен до $ 220 млн. При этом в него включат многие вещи, которые сейчас подпадают под исключения — например, ряд моментов, связанных с капитальным строительством на базах команд.

По сведениям источника, в настоящий момент ведутся обсуждения относительно целесообразности включения в новый потолок бюджетов декретных выплат и трат на праздничные мероприятия и вечеринки для сотрудников. Обсуждается возможность установить лимит на отметке в $ 215 млн, но при этом исключить из него декретные выплаты и расходы на развлечения, а иначе команды будут неохотно брать на работу женщин и отказываться от праздников для сотрудников.

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Ранее сообщалось, что по условиям нового Договора согласия, который вступит в силу в 2026 году, могут быть ограничены исторические выплаты «Феррари».