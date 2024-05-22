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Марко назвал условие, без которого Ферстаппен не победил бы на ГП Эмилии-Романьи

Марко назвал условие, без которого Ферстаппен не победил бы на ГП Эмилии-Романьи
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о недавнем Гран-при Эмилии-Романьи, победу на котором одержал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен. Финишировавшего вторым пилота «Макларена» Ландо Норриса Ферстаппен опередил менее чем на секунду.

«Нашим инженерам удалось настроить машину к квалификации таким образом, что Макс смог выиграть поул. Возможно, они даже слишком много работали над квалификационной скоростью и меньше — над скоростью в гонке. Однако это было абсолютно необходимо, потому что, если бы Ферстаппен не смог стартовать с поула в Имоле, мы бы никогда не выиграли эту гонку», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

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