Сейвуд раскрыл, какие условия предъявят для новых команд, желающих присоединиться к Ф-1

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд высказался на тему условий, которые будут предъявляться командам, желающим прийти в Формулу-1. Их могут ввести в новом Договоре согласия между ФИА, Формулой-1 и командами, который должен действовать с 2026 по 2030 годы.

«Существует новая система, которая потребует от кандидатов на приход в Формулу-1 выполнения определённых требований (пока неизвестных, но, вероятно, включающих участие и победы в Формуле-2 и Формуле-3), а также более высокий сбор, который кандидаты должны будут заплатить, чтобы получить доступ к призовым. Кроме того, первый год для таких команд может пройти без призовых, чтобы убедиться в серьёзности их намерений. Участие ФИА в этом минимально, поскольку у неё есть отдельное соглашение о Договоре согласия, который действует до 2030 года», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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