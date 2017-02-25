Ферстаппен: было бы идеально, если бы первая гонка сезона вышла скучной

Пилот «Ред Булл»надеется, что стартовый этап нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии получится скучным из-за огромного преимущества самого голландца над соперниками.«Как пройдёт первая гонка? Надеюсь, мы хорошо стартуем и потом будем лидировать до финиша. Надеюсь, гонка выйдет по-настоящему скучной. Было бы идеально», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».Гран-при Австралии пройдёт в Мельбурне с 24 по 26 марта. 27 февраля стартует первая часть предсезонных тестов.