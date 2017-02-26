Палмер в восторге от нового «Рено»

Британский пилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от обкатки нового болида.
«Я получил огромное удовольствие. В болиде много прижимной силы и отличное сцепление. Я проехал несколько кругов, и всё прошло без проблем. Я в восторге. Жду возвращения за руль во вторник, в понедельник тесты проведёт Нико Хюлькенберг», — приводит слова Палмера f1news.
Добавим, что в субботу новый болид «Рено» впервые прошёл обкатку. Случилось это на трассе в Барселоне, где французская команда проводила рекламный день.