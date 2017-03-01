Квят: заметили странное поведение одной детали в двигателе

Пилот «Торо Россо»рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась на тестах в Барселоне.«Сегодня мы заметили по телеметрии странное поведение одной детали в двигателе, пришлось снять его вместе с коробкой передач. К сожалению, нам это стоило много времени.Вчерашний вылет? Всё просто: я заблокировал колесо, заехал в гравий. Главное, что мы на этом практически не потеряли времени. Все следят за ошибками, хотя они происходят со всеми пилотами по многу раз. Вчера, например, поднялся ветер до 30 км/ч, и поэтому было очень легко совершить ошибку», — рассказал Квят.