Масса: обгоны в 2017 году? Можете о них забыть

Пилот «Уильямса»после первого дня второй сессии предсезонных тестов Формулы-1 заявил, что в сезоне-2017 обгонять будет очень тяжело. Ранее различные эксперты высказывали мнение о том, что обгоны станут более сложными из-за новых правил, ориентированных на аэродинамику.«Обгоны? Можете об этом забыть. Я проехал пять кругов за «Заубером», был быстрее на 1,5 секунды и всё равно не смог его пройти. Позади меня ехал Хюлькенберг. Он был быстрее меня, но не имел ни малейшего шанса обогнать меня», — цитирует Массу Auto Motor und Sport.