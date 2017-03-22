Сайнс: было бы здорово вновь увидеть Шварценеггера в Австралии

Пилот «Торо Россо»дал комментарий в преддверии Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.«Я готов. Я бы сказал, что если и есть гонка, к которой ты всегда готов, то это Гран-при Австралии, потому что ты к ней готовишься на протяжении месяцев. Так что я чувствую себя всегда готовым к гонке в Мельбурне.Я финишировал девятым оба раза, когда гонялся в Австралии, но я хочу большего, и я думаю, что могу этого достичь. В предыдущие два года мы финишировали на девятом месте, но могли добиться большего. Помню, что в какой-то момент гонки я шёл на пятом месте, как в 2015-м, так в 2016 году, однако мы просто не смогли извлечь максимум из тех ситуаций… Поэтому в этом году мы определённо хотим большего», — цитирует Сайнса пресс-служба «Торо Россо».Также испанец рассказал, как проводит неделю в Мельбурне. «Из-за того, что Гран-при Австралии — это первая гонка сезона и одна из самых длинных, мы приезжаем в Мельбурн пораньше. Я добираюсь туда в воскресенье вечером, за неделю до гонки, поэтому у меня есть свободное время, которое я использую для того, чтобы привыкнуть к смене часового пояса, а также получше познакомиться с городом.Каждое утро в течение недели я тренируюсь в одном спортзале с Арнольдом Шварценеггером, потому что он останавливается в том же отеле, что и я. По крайней мере так было в последние два года. Посмотрим, будет ли он там снова в этом году. Я нахожу, что это довольно круто», — отметил гонщик.