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Отец Макса Ферстаппена: «Ред Булл» рискует развалиться, этого я и боялся

Отец Макса Ферстаппена: «Ред Булл» рискует развалиться, этого я и боялся
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о нынешнем положении дел в австрийской команде. Ранее стало известно, что гоночный коллектив покинет руководитель технического департамента Эдриан Ньюи. Это должно произойти в первом квартале 2025 года.

«Команда рискует развалиться. Этого я и боялся в начале года. Для внутреннего спокойствия важно, чтобы ключевые специалисты оставались на борту. Сейчас это не так. Для будущего команды это нехорошо», — приводятся слова Йоса на странице Fastest Pitstop в соцсетях со ссылкой на De Telegraaf.

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Ранее сообщалось, что Ньюи сможет начать работу в новой команде сразу после ухода из «Ред Булл».

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