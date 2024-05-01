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Ральф Шумахер высказался о шансах Мика вернуться в Формулу-1

Ральф Шумахер высказался о шансах Мика вернуться в Формулу-1
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о шансах своего племянника Мика Шумахера вернуться в «Королевские гонки».

«Шансы у Мика есть. Проблемы есть в «Альпин», есть вопросы по ситуации в «Уильямсе» и в «Ред Булл» с Серхио Пересом. Можно вспомнить Даниэля Риккардо – останется он или нет? Так что шансы у Мика, безусловно, есть», — приводит слова Ральфа Formel1.de.

Напомним, Мик уже выступал в Формуле-1. Немецкий гонщик представлял американскую команду «Хаас», которую покинул после завершения сезона 2022 года. В американской гоночном коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В нынешнем сезоне Мик выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе «Альпин».

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