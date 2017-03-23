Окон: я был быстрее Ферстаппена в Формуле-3

Пилот «Форс Индия»рассказал о желании вновь сразиться на трассе с Максом Ферстаппеном, которого он превзошёл в Формуле-3.«У нас были большие сражения — мы бились колёсами на прямой, делая всё возможное, чтобы обогнать друг друга. Год, конечно, был тяжёлый, но я выиграл титул за целый этап до конца сезона и был быстрее него.Сделать то, что сделал Макс в Формуле-1, нелегко. Он был сильным соперником в Ф-3, а в Ф-1 его достижения — моя цель, я хочу снова побороться с ним впереди. Но сейчас я не там, и нам предстоит много работы», — цитирует Окона Vice Sports.