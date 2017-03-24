Штайнер: Грожан провёл хорошую сессию, а у Магнуссена были проблемы

Руководитель «Хааса»рассказал о впечатлениях от выступлений своих пилотов на пятничной тренировке.«У нас есть две стороны. С одной — Ромен Грожан провёл хорошую сессию. Он получил много информации, преодолел большую дистанцию и выглядел конкурентным. С другой стороны, у Кевина Магнуссена было несколько проблем.С утра мы не могли найти нужный баланс, и днём мы над этим работали. Кажется, что мы движемся в правильном направлении. В целом всё прошло неплохо.Как мы и предполагали, в середине пелотона будет очень плотная борьба, и вплоть до завтрашней квалификации сложно сказать, где мы будем. Также нам нужно максимально использовать оставшееся время, чтобы доработать болид Кевина», — приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса».