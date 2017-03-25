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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1, Квят — девятый

25 марта 2017, суббота. 10:12. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1. Британец также установил рекорд квалификаций для трассы в Мельбурне. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас стал третьим.

Россиянин Даниил Квят показал девятый результат. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу третьего сегмента, не успев проехать ни одного круга.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:22.188
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.268
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.293
4. Кими Райкконен («Феррари») +0.845
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.297
6. Ромен Грожан («Хаас») +1.886
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2.255
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.299
9. Даниил Квят («Торо Россо») +2.324
10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс Индия») — 1:25.081
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:25.091
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1:25.425
14. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1:25.568
15. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1:26.465

Выбыли после первого сегмента:

16. Антонио Джовинацци («Заубер») — 1:26.419
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:26.847
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1:26.858
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1:27.143
20. Джолион Палмер («Рено») — 1:28.244.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
25 марта 2017, суббота
10:40 Палмер: машина была ужасна — тормоза, баланс, сцепление
10:40 Боттас: я не доволен третьим местом
10:40 Феттель: не думаю, что мог взять поул-позишн в Австралии
10:34 Хэмилтон: гонка будет плотной
10:33 Стролл: очень расстроен тем, что произошло утром, но остаюсь спокоен
10:31 Хорнер: Риккардо просто слишком сильно атаковал
10:12 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1, Квят — девятый
09:36 Виньялес — лучший на третьей тренировке MotoGP в Катаре, Росси — 13-й
09:28 Верляйн: физическое состояние не позволяет провести всю гонку
09:16 Джовинацци заменил Верляйна в «Заубере» на Гран-при Австралии
07:15 Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция квалификации
07:14 Феттель — лучший на третьей тренировке Гран-при Австралии, Квят — 9-й
06:18 Риккардо: хотел бы два этапа Формулы-1 в Австралии
24 марта 2017, пятница
23:14 Штайнер: Грожан провёл хорошую сессию, а у Магнуссена были проблемы
21:40 Перес: если Окон будет лучше, то и лидером будет он
20:39 Булье: очень рано говорить о том, где мы сейчас находимся
19:41 Перес: у нас есть большой потенциал, чтобы улучшить прошлогодний результат
18:41 Прост: уход Вассёра был досаден, но в этом есть и преимущество
17:42 Падди Лоу: у Массы возникли проблемы с электрикой
16:08 ФИА потребовала от «Хааса» снять T-крыло на второй тренировке в Австралии
15:52 Палмер: заднюю часть машины просто унесло, авария стала сюрпризом
15:51 «Хонда» рассчитывает подготовить улучшенную версию мотора в течение двух месяцев
15:19 Верляйн: «Заубер» по-прежнему работает над приемлемыми настройками для машины
15:00 Хасегава: у «Хонды» получилось показать прогресс касательно надёжности мотора
14:59 Маркес: MotoGP лучше, чем Формула-1
14:30 Феттель удивлён слухами о возможном переходе в «Мерседес»
14:29 Вандорн: сложно предсказать, на какое место квалифицируется «Макларен»
13:57 Алонсо не комментирует слухи о возможном разрыве партнёрства с «Хондой»
13:56 Окон: надеюсь, в ходе третьей тренировки «Форс Индия» сможет сделать шаг вперёд
13:55 Лишь «Ред Булл» и «Форс Индия» пришлось внести изменения в конструкцию подвески
13:51 Алонсо: меня не волнует расклад сил в пелотоне
13:36 Феттель не обеспокоен отставанием от «Мерседеса»
13:28 Магнуссен: обескураживающий день, почти не собрал информации
13:21 Грожан: удивительно, но «Хаас» более-менее выполнил намеченную программу
13:21 Перес: есть несколько областей, в которых «Форс Индия» может добиться улучшений
12:46 Хюлькенберг: «Рено» довольно приемлемо провёл первую пятницу сезона
12:35 Палмер: не уверен в причинах своей аварии
12:33 Райкконен: всё могло быть и лучше, но это всего лишь пятница
12:20 Стролл: не знал трассы и не мог сразу атаковать на пределе
12:08 Масса: на тестах проехали тысячи километров, а проблема случилась здесь
12:04 «Торо Россо»: это удовлетворяющий нас старт уик-энда
12:00 Сайнс: пятничная практика прошла хорошо, но «Торо Россо» не может расслабляться
11:48 Квят: уверен, завтра сделаем шаг вперёд
11:35 Вольф: Хэмилтон сейчас находится в своей собственной лиге
11:33 Боттас: ещё нужно поработать над балансом, я могу сделать шаг вперёд
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