Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1, Квят — девятый

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1. Британец также установил рекорд квалификаций для трассы в Мельбурне. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас стал третьим.
Россиянин Даниил Квят показал девятый результат. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу третьего сегмента, не успев проехать ни одного круга.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:22.188
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.268
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.293
4. Кими Райкконен («Феррари») +0.845
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.297
6. Ромен Грожан («Хаас») +1.886
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2.255
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.299
9. Даниил Квят («Торо Россо») +2.324
10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс Индия») — 1:25.081
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:25.091
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1:25.425
14. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1:25.568
15. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1:26.465
Выбыли после первого сегмента:
16. Антонио Джовинацци («Заубер») — 1:26.419
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:26.847
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1:26.858
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1:27.143
20. Джолион Палмер («Рено») — 1:28.244.