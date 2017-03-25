Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1, Квят — девятый

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1. Британец также установил рекорд квалификаций для трассы в Мельбурне. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас стал третьим.Россиянин Даниил Квят показал девятый результат. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу третьего сегмента, не успев проехать ни одного круга.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:22.1882. Себастьян Феттель («Феррари») +0.2683. Валттери Боттас («Мерседес») +0.2934. Кими Райкконен («Феррари») +0.8455. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.2976. Ромен Грожан («Хаас») +1.8867. Фелипе Масса («Уильямс») +2.2558. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.2999. Даниил Квят («Торо Россо») +2.32410. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени11. Серхио Перес («Форс Индия») — 1:25.08112. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:25.09113. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1:25.42514. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1:25.56815. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1:26.46516. Антонио Джовинацци («Заубер») — 1:26.41917. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:26.84718. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1:26.85819. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1:27.14320. Джолион Палмер («Рено») — 1:28.244.