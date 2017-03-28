На ГП Австралии было совершено всего 5 обгонов против 37 в прошлом году

Немецкое издание Auto Motor und Sport провело сравнительный анализ Гран-при Австралии 2017 и 2016 годов, чтобы выяснить, насколько сильны перемены после перехода на новый технический регламент. Как многие и ожидали, хотя машины и стали более быстрыми, обгонять стало гораздо сложнее. За всю гонку в Австралии, открывшую нынешний сезон, было насчитано всего пять обгонов против 37 в прошлом году. Обгоны совершались в борьбе между следующими пилотами: Лэнс Стролл против Маркуса Эрикссона (9-й круг), Серхио Перес против Карлоса Сайнса-младшего (18-й), Даниил Квят против Сайнса-младшего (41-й), Эстебан Окон и Нико Хюлькенберг против Фернандо Алонсо (51-й)Серьёзно сократилось и количество пит-стопов: 20 против 45. При этом лишь четверо пилотов побывали в боксах дважды, для троих из них вторая остановка была вынужденной.