Вольф: мы вели переговоры с Алонсо, но надо уважать его контракт

Руководитель «Мерседеса»рассказал, что команда рассматривала возможность приглашения Фернандо Алонсо на роль пилота после ухода из Формулы-1 Нико Росберга.«Да, у нас были контакты с Фернандо Алонсо этой зимой. Он отличный пилот, и я очень его уважаю, он важен для Формулы-1. Мы вели с ним переговоры, но вынуждены были уважать его контракт с „Маклареном“, потому наше общение не дало никакого результата. Его контракт стал единственной помехой для нас.Нам не хватает борьбы с „Маклареном“, я не знаю, что у них не получается. Это большая команда, а „Хонда“ — крупный производитель. Алонсо нелегко принять тот факт, что он не может бороться за победу.В целом же межсезонье было очень сложным для нас. Трудная зима. После ухода Нико нам пришлось искать пилота, кроме этого, появление нового регламента не оставило нам ни одного дня для отдыха», — приводит слова Вольфа Movistar.