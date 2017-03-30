Алези ожидает, что на Гран-при Китая «Феррари» вновь заблистает

Бывший пилот Формулы-1считает, что в 2017 году «Феррари» наконец готова побороться за победу в чемпионате.«Было неясно, чего ждать от нового регламента. Была тысяча сомнений относительно того, что сделает «Мерседес» или «Ред Булл». Но после гонки в Австралии я теперь ожидаю, что в Китае «Феррари» подтвердит свою форму. Непринуждённость, с которой Феттель следовал за Хэмилтоном в начале гонки, была удивительна, в то время как впоследствии у Льюиса не было шансов догнать Себастьяна. Когда болид хорош с самого начала, его легче и развивать», — приводит слова Алези La Gazzetta dello Sport.