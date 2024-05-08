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Бюджет фильма о Ф-1 «Апекс» перевалил за $ 300 млн

Бюджет фильма о Ф-1 «Апекс» перевалил за $ 300 млн
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Бюджет фильма о Формуле-1 «Апекс» с Брэдом Питтом в главной роли перевалил за $ 300 млн. Об этом пишет киножурналист Мэттью Беллони.

Сообщается, что причиной этому стали переносы съёмок из-за голливудских забастовок, а также дорогостоящий план работ, включающий в себя смену локаций съёмок на разных гоночных трассах в рамках уикендов Формулы-1.

Фильм повествует о гонщике, который возвращается в автоспорт, чтобы помочь подающему надежды пилоту добиться успеха. Помимо Брэда Питта, в фильме снимались Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон и другие. Специально для фильма была создана самая миниатюрная 6К-камера, с помощью которой были сняты эмоции гонщиков в кокпите болида.

Консультантом фильма был семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Съёмки фильма проходили в уикенд прошлогоднего Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне».

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