Гомшиашвили: будем бороться как с жарой, так и с соперниками

Российский гонщикподелился ожиданиями от ралли-марафона Abu Dhabu Desert Challenge.«Я выступаю на этой гонке не первый раз. В прошлом году гонка сложилась не так хорошо, как хотелось, поэтому надеемся в этот раз проехать лучше. Гонка интересная, марафонская, сложная, кроме того, становится очень жарко. За последнюю неделю погода изменилась, и сейчас, по ощущениям, в Абу-Даби 33-34 градуса, а в Ливе, в районе бивуака обещают выше 40 градусов.Так что будем бороться с жарой! Впрочем, как и с соперниками — у нас их шесть по списку участников. Есть и местные пилоты, как Аль Жафла на «Трофи Траке», французский экипаж Комманьяка на багги SMG, ещё один экипаж на багги SMG, Аль-Кассими на «Пежо», который хоть и на дизельном автомобиле, но так же, как и мы, получает очки в классификации заднеприводных машин, Марк Пауэл — мой партнёр по команде. Будет интересно! Для нас залог победы – это стабильность. Если будем доезжать, держать свой ритм и темп, то и результат будет хорошим», — сказал Гомшиашвили.