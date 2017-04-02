Васильев: сжёг себе ноги, хожу с волдырями — ожог второй степени

Гонщик команды VRTрассказал о проблемах на первом спецучастке ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge. По итогам дня россиянин стал третьим.«Сегодня у нас произошла поломка, которая сильно сказалась — в основном на нашем организме. Открылся лючок доступа к двигателю возле педали моего газа, и вся температура, которая была в моём двигателе, пошла в салон. Мало того что в салоне температура была за 80 градусов, а то и 90, а возле ног у меня была температура 120 градусов, потому что от двигателя педаль газа находится в пяти сантиметрах. И я сжёг себе ноги. Поэтому хожу с волдырями, ожог второй степени. До завтра будем лечиться, а завтра поедем опять», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.