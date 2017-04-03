Джовинацци заменит Верляйна в «Заубере» на Гран-при Китая Формулы-1

примет участие в Гран-при Китая Формулы-1 в составе «Заубера» вместо, сообщает пресс-служба команды.В гонке чемпионов в январе Верляйн повредил спину. На Гран-при Австралии он выступил лишь на первых тренировках в пятницу, а затем уведомил команду, что из-за плохого физического состояния не сможет доехать до финиша и вместо него в квалификации и гонке выступал Джовинацци.«Самое главное, что я смогу интенсивно тренироваться, чтобы обеспечить со своей стороны 100-процентное выступление. Тогда я буду полностью готов к моему первому полному уик-энду в Формуле-1 в составе «Заубера». Надеюсь, это случится в Бахрейне, но если нет, то мы сделаем паузу до Гран-при России, чтобы я полностью восстановился», — отметил Верляйн.