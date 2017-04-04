Палмер: люди ожидают, что Хюлькенберг снесёт меня в нашей борьбе

Пилот «Рено»дал понять, что готов к вызовам на протяжении чемпионата и не боится борьбы с партнёром по команде Нико Хюлькенбергом.«Я знаю, многие люди ожидают того, что Хюлькенберг снесёт меня в нашей борьбе. Но такие же ожидания были и от моей конкуренции с Кевином Магнуссеном. Я всегда принимаю вызовы, и мне нравится бороться с достойным напарником. У Нико очень хорошая карьера и многие прочили ему место в топ-команде.Для меня очень хорошо оказаться с ним в одной команде, и это шанс доказать самому себе, на что я способен, кроме того, я могу и поучиться у него. Что касается отношения людей ко мне, то я привык к некоторому негативу. Никто не ожидал, что я выиграю GP2, никто не ожидал меня увидеть и в Формуле-1, наконец, все думали, что я проиграю Магнуссену, и снова ошиблись. Результаты говорят сами за себя.Моё выступление в Мельбурне? Там будто всё сложилось против меня, на уик-энде в Китае я всё начну с чистого листа», — цитирует Палмера Autosport.