Бриаторе: окажись я на месте Росси, ушёл бы из спорта после этого сезона

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено»прокомментировал карьерные перспективы своего соотечественникав MotoGP.«Росси, как и все мы, не молодеет. В MotoGP есть молодые пилоты. Конечно, Валентино — великий чемпион, и я не знаю, интересовалось бы этим видом спорта столько людей, если бы не он.Но если бы я оказался на его месте и понял бы, что не конкурентоспособен, то завершил бы карьеру в конце этого сезона. Как бы то ни было, у него много дел помимо гонок. Он менеджер, промоутер и владелец команды», — приводит слова Бриаторе испанская Marca.Контракт Росси с «Ямахой» рассчитан до 2018 года. Нынешний сезон для легендарного Росси складывается не лучшим образом, пилот уступает своему партнёру по команде Маверику Виньялесу.