Марко встретился с дедушкой Ферстаппена и успокоил его насчёт карьеры внука

Советник «Ред Булл»сообщил, что встречался с дедушкой пилота австрийской команды«Я заверил Франса, что у «Ред Булл» контракт только с Максом, а всё остальное, что происходит внутри его семьи, нас не касается», — приводит слова Марко F1 Today.Ранее Франс Ферстаппен заявил, что ищет встречи с Марко, поскольку боится за то, какое влияние может оказать поведение Йоса Ферстаппена — отца Макса – на карьеру его внука.«Я сделал это в интересах Макса, потому что боюсь за его карьеру. Единственное, чего я хотел, это убедиться, что «Ред Булл» вмешается и защитит Макса от постоянных невзгод, вызванных его отцом», — отметил Франс в интервью De Telegraaf.