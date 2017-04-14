Феттель: не лучший день для «Феррари», нам всё ещё нужно работать над машиной

Пилот «Феррари»дал оценку заездам на свободной практике Гран-при Бахрейна, а также рассказал о готовности болида к гонке.«В один момент с машиной произошло что-то странное, и всё просто потухло. Нам повезло, что чуть позже мы сумели справиться с этой проблемой и пройти нормальное количество кругов. После мы посмотрели и не обнаружили никаких повреждений, так что причина того сбоя всё ещё не ясна, но я уверен, что мы исправим ситуацию.На сегодняшний день мы ездим уже не просто на автомобилях. Они включают в себя самые современные технологии, потому я думаю, что проблема была по этой части.В целом сегодня был не лучший день для нас, нам всё ещё нужно улучшить машину. На одном круге машина себя чувствует хорошо, но мне кажется, что на дистанции мы бы отстали от соперников. Попробуем это исправить завтра», — приводит слова немца F1i.