Фуоко лишили второго места на старте гонки Формулы-2 за блокировку Маркелова

Гонщик «Према» Антонио Фуоко лишился места на первом ряду стартовой решётки первой гонки Формулы-2 в Бахрейне за блокировку Артёма Маркелова в квалификации. Итальянец был оштрафован на три позиции и стартует пятым.
Таким образом, место Фуоко на первом ряду займёт Ник де Врис. Пилот Russian Time Лука Гьотто выиграл одну позицию за счёт штрафа Фуоко, а Маркелов остался на седьмом месте.
Первая гонка Ф-2 в Бахрейне стартует в 13:10 по московскому времени. Вы можете следить за ней по ссылке текстовой трансляции на «Чемпионате».