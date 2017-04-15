Гьотто: испытывал проблемы со сцеплением

Пилот Russian Time Лука Гьотто прокомментировал итоги первой гонки на Гран-при Бахрейна Формула-2, посетовав на проблемы со сцеплением.
«На ранних кругах мне пришлось вести сложную борьбу и я думаю, что за это я поплатился деградацией шин. Настройки автомобиля были такие же как и у Артёма, который доказал, что в этом плане нет никаких вопросов. Мне просто не хватало сцепления с трассой», — приводит слова Гьотто пресс-служба команды.
Отметим, что по итогам первой гонки Лука Гьотто занял седьмое место.