Сироткин: «Рено» не так далеко от «Ред Булл» и «Феррари», но цель — быть впереди

Резервный гонщик «Рено»прокомментировал тот факт, что в квалификации Гран-при Бахрейна представитель его команды Нико Хюлькенберг стал седьмым, пропустив вперёд лишь представителей трёх команд — «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл».«Мы ещё в начале сезона понимали, что основа, которой мы располагаем, позволит бороться примерно за такие места. Проблемы возникали только с оптимизацией настроек. Соответственно, чем дальше мы движемся по сезону, тем больше мы понимаем, как работать с машиной и извлекать из неё максимум. Результаты это отражают. Да, мы не так далеко позади „Ред Булл“ и „Феррари“, но долгосрочная цель — быть впереди них. Поэтому с одной стороны мы довольны, а с другой — нам ещё многое предстоит сделать. Но когда ты уже видишь плоды свои работы, то благодаря хорошей атмосфере в команде работать будет легче и приятнее», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.