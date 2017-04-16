Сироткин выступит на тестах в Бахрейне

Резервный пилот «Рено»представит свою команду на тестах в Бахрейне, которые должны пройти на здешней трассе на следующей неделе, сообщает Gpupdate.Согласно расписанию россиянин сядет за руль болида 19 апреля, за день до этого на трассе будет работать боевой пилот командыВ 2016-м на счету Сироткина два выступления — на пятничных заездах в Бразилии и России, а также ещё один день тестов в Бахрейне. По действующему регламенту Формулы-1 команды обязаны использовать молодых пилотов в двух из четырёх дней сезонных тестов.