Риккардо прокомментировал решение Хэмилтона оттормозить его перед пит-стопом

Пилот «Ред Булл»прокомментировал эпизод спри въезде на пит-лейн, когда замедлился, чтобы дать время своему напарнику Валттери Боттасу выехать и в то же время блокировал Риккардо.«Он очевидно сбрасывал скорость, чтобы обеспечить себе чистый пит-стоп, когда Валттери уже не будет в боксах. Думаю, до заезда на пит-стоп это было нормально, но уже на пит-лейн… Думаю, из-за этого он и получил штраф. Я был очень спокоен. Понимал, что он делает и что он рискует получить штраф. Сделал бы я на его месте так же? Ну, я бы сделал это до пит-лейн, потому что так бы всё было в порядке. Но я не буду раскрывать Хэмилтону свои секреты, просто я сделал бы по-другому», — приводит слова Риккардо Crash.