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Стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1

Стартовая решётка спринта Гран-при Майами Формулы-1
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Определилась стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Формула-1. Спринт Гран-при Майами. Стартовая решётка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Серхио Перес («Ред Булл»).
4. Даниэль Риккардо («РБ»).
5. Карлос Сайнс («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Ландо Норрис («Макларен»).
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
11. Джордж Расселл («Мерседес»).
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
13. Эстебан Окон («Альпин»).
14. Кевин Магнуссен («Хаас»).
15. Юки Цунода («РБ»).
16. Пьер Гасли («Альпин»).
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
18. Логан Сарджент («Уильямс»).
19. Александер Албон («Уильямс»).
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

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