Перес: «Макларены» были самыми быстрыми в спринт-квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал квалификацию к спринтерской гонке на Гран-при Майами, отметив, что потенциально самыми быстрыми в ней были гонщики «Макларена».

«Это была сложная сессия, у нас была всего одна попытка на шинах «софт». Мы постарались использовать их по максимуму, но у нас были небольшие проблемы со сцеплением, его уровень менялся на разных участках трассы.

Учитывая, что у нас был всего один круг на «софте», всё зависело от того, как поведёт себя машина. Очень сложно перейти к соревнованиям после единственной практики, но все в одинаковых условиях.

Я думаю, что «Макларены» были самыми быстрыми, но они просто не смогли справиться с попыткой на «софте».

Нам предстоит ещё кое-что сделать, и, надеюсь, к субботе мы решим все проблемы. Наша цель — набрать как можно больше очков в спринте, а затем перейти к гонке», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Серхио Перес будет стартовать в спринте Гран-при Майами с третьей позиции.