Босс «Уильямса» Ваулз подтвердил переговоры с Ньюи

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что его команда ведёт переговоры с легендарным конструктором гоночных машин Эдрианом Ньюи.

«Я говорил с Эдрианом в пятницу. И я уверен, что мы снова поговорим, и очень скоро. Он — икона нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Каждая команда, в которой он работал со времён «Уильямса», выигрывала титулы. И это не совпадение, это просто тот эффект, который он оказывает на спорт.

Было бы упущением с моей стороны не поговорить с ним. Всё просто. Наш с ним разговор был очень лёгким. Будем ли мы с ним командой мечты? Да», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

Накануне сообщалось, что «Уильямс» является одним из претендентов на подписание контракта с руководителем технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. По сведениям источников, Ваулз пытается убедить Эдриана вернуться в команду, где он добился первых успехов в Формуле-1.